Ex-PM é preso suspeito de envenenar esposa e sogra com gelatina

Um ex-policial militar foi preso suspeito de ter envenenado a esposa, que é policial federal, e a sogra. O caso aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, na noite da última segunda-feira, 4.

Segundo informações da Polícia Militar divulgadas na quinta-feira, 7, as equipes foram acionadas ao hospital por outro policial, cunhado da vítima. Ele informou aos agentes que Jaqueline Gomes de Almeida e a mãe dela, Elizete Gomes de Almeida, teriam sofrido um mal súbito.

No hospital houve a confirmação de que as vítimas foram intoxicadas com a substância benzodiazepina. Há a suspeita de que ela tenha sido colocada na gelatina.

Até o registro do boletim de ocorrência, as vítimas estavam hospitalizadas. O caso foi registrado como dupla tentativa de feminicídio. O estado de saúde não foi divulgado.