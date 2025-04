Ex-The Voice Brasil é vítima de assalto em condomínio

Twyla Correia, - Foto: Isabella Pinheiro/TV Globo

A ex-participante do The Voice Brasil, Twyla Correia, foi vítima de um assalto na residência onde mora, em Taubaté, no interior de São Paulo. A ocorrência foi no fim da tarde do último sábado, 5.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, os criminosos levaram bens da família e obrigaram as vítimas a realizarem transferências via PIX. Um carro da família também foi levado, mas recuperado posteriormente. Por enquanto, ninguém foi preso.

De acordo com o BO, o assalto ocorreu por volta das 17h. Uma das vítimas informou que foi abordada por dois criminosos armados dentro do condomínio, localizado no bairro Chácara São Félix, e foi obrigada a levá-los para a residência.

Twyla e a família foram trancadas em um quarto enquanto os bandidos roubavam bens da casa.

Os bandidos fugiram em um carro da família, com todos os bens roubados (duas televisões e oito fones de ouvido). No veículo, também estava o celular de uma das vítimas e um fone de ouvido. O veículo foi encontrado posteriormente e, após a realização da perícia, devolvido à vítima.

O condomínio onde Twyla mora tem portaria 24 horas, além de acesso controlado por biometria facial. Porém, por causa das fortes chuvas dos últimos dias, um muro na parte de trás do local desmoronou. Por isso, acredita que os criminosos entraram no condomínio por lá.

O condomínio é monitorado por câmeras, que poderão ajudar a Polícia a esclarecer o caso. No Boletim de Ocorrência, não há informação se outra casa do condomínio foi assaltada.