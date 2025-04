IBGE volta a fazer parte da Comissão Estatística das Nações Unidas - Foto: Acervo IBGE

O IBGE foi eleito para fazer parte da Comissão Estatística das Nações Unidas, UNSC. Ela é responsável por supervisionar os trabalhos da Divisão Estatística das Nações Unidas, UNSD e é uma comissão funcional do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. O Instituto deixou de fazer parte da UNSC em 2024.

A eleição do Instituto brasileiro para a essa relevante comissão acontece após a viagem do presidente Márcio Pochmann à Nova York no início de março, onde o IBGE foi o responsável por organizar o 1º Encontro dos Chefes dos Institutos Nacionais de Estatística dos países que compõem os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia).



"O regresso do Instituto à Comissão Estatística da ONU se deve ao reconhecimento internacional do protagonismo da instituição que, desde 2023, retoma o espaço em fóruns globais e avança no processo de modernização interno" destacou Pochmann. O Brasil passa a ser representado pelo IBGE na UNSC a partir de 2026