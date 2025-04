Avião faz pouso forçado em acostamento entre carros e caminhões; vídeo

Pouso ocorreu no Km 18 da BR-101 - Foto: Reprodução

Um avião monomotor fez um pouso forçado na BR-101, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, sem deixar vítimas, na manhã deste sábado, 5, por volta das 12h. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela rodovia, o piloto, que estava sozinho na aeronave, não se feriu no incidente.

O pouso ocorreu no Km 18 da BR-101, sentido Porto Alegre, e o avião parou no acostamento da pista. Imagens de motoristas que passavam pelo local mostraram a aeronave aterrissando em meio ao tráfego de carros e caminhões.

Ainda de acordo com a Arteris, a aeronave foi rapidamente removida do local, e o tráfego foi restabelecido com as duas faixas da rodovia e o acostamento liberados. Apesar da rápida ação, o incidente gerou um congestionamento de aproximadamente 1 km.

Até a última atualização, às equipes da concessionária continuam a prestar apoio à operação, além de monitorar a situação para garantir a segurança dos motoristas que transitam pela rodovia.

Confira vídeo: