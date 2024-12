Ex-vice presidente da Caixa é demitido por assédio sexual e moral

Ele está proibido de exercer cargo por 8 anos - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-vice presidente da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Ferreira de Sousa, foi demitido por justa causa nesta sexta-feira, 22, após a Controladoria-Geral da União (CGU) confirmar sua responsabilidade em acusações de assédio sexual e moral.

A pena aplicada é a maior do serviço público, e foi definida após o ministério confirmar diversas práticas vexatórias de humilhação, constrangimento e insinuação às vítimas entre 2021 e 2022.

De acordo com informações do portal G1, Sousa foi afastado da vice-presidência em julho de 2022, após o caso vir à tona, mas continuou na Caixa por ser funcionário de carreira. Com a demissão, ele está proibido de exercer cargo comissionado por 8 anos.

Antônio Carlos Ferreira de Sousa foi vice-presidente de Estratégia e Pessoas (VIEPE) e de Logística e Operações (VILOP) durante a presidência de Pedro Guimarães entre 2019 e 2022. Em 2003, foi cedido ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), onde ficou até 2018. Em 2021, foi nomeado vice-presidente de Logísitica e Operações do banco.