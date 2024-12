Governador do DF cria divisão antiterrorismo após episódio no STF

Ibaneis também criou a Seção de Inteligência de Atos Violentos (SIAV) - Foto: Reprodução

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), publicou o decreto nesta quinta-feira, 21, que determina a criação da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (Dpcev). Vinculada à Polícia Civil (PCDF), a equipe especializada vai exercer atividades de inteligência policial relacionadas ao Extremismo Violento.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira, 21. A medida ocorre após episódio do homem-bomba que se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Além da divisão, Ibaneis também criou a Seção de Inteligência de Atos Violentos (SIAV), que ficará vinculada ao departamento de tecnologia da PCDF.

“As atribuições da DPCEV e SIAV serão definidas por ato do Delegado-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes deste decreto correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal, alocados à Polícia Civil do Distrito Federal”, diz o texto.