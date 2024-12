Motorista perde o controle e carro invade cemitério após colisão

Apesar da gravidade da colisão, o motorista não se feriu de forma grave. - Foto: Reprodução/ Canal Diário

Um acidente inusitado ocorreu na tarde de quarta-feira, 20, em Mirassol D'oeste, a 329 km de Cuiabá, quando um carro em alta velocidade colidiu contra um muro e invadiu o cemitério local. O motorista, que sofreu ferimentos leves, fugiu do local antes da chegada da polícia, mas foi posteriormente identificado com a ajuda de câmeras de segurança.

O acidente aconteceu por volta das 15h20. Testemunhas relataram que o veículo estava em alta velocidade quando atingiu o muro do cemitério, destruindo parte da estrutura e causando danos em alguns túmulos. Apesar da gravidade da colisão, o motorista não se feriu de forma grave.

Leia também:

>> WhatsApp oferece novo recurso que converte áudio em texto; confira

>> Dupla é presa por simular sequestros para extorquir familiares

>> Dupla é executada a tiros em bar no interior da Bahia

Após o impacto, o condutor deixou o local e o veículo foi guinchado. A Polícia Militar foi acionada por populares, e com o auxílio das imagens das câmeras de segurança, a identidade do motorista foi revelada. O sogro do condutor foi até a base da PM em busca de informações sobre o caso, e forneceu o endereço da residência do casal.

A polícia seguiu até o imóvel, mas ao questionar a esposa do suspeito, ela não forneceu informações sobre o paradeiro do marido, embora tenha confirmado que o carro havia sido guinchado. Posteriormente, os agentes se dirigiram a uma unidade de saúde, mas não encontraram o suspeito.

A Polícia Civil segue investigando o acidente para apurar as circunstâncias e a motivação do motorista, que ainda não foi localizado.