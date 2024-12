WhatsApp oferece novo recurso que converte áudio em texto; confira

A atualização estará disponível na plataforma para todos em algumas semanas - Foto: Allan White/ Fotos Públicas

A partir desta quinta-feira, 21, o WhatsApp começa a liberar um recurso que transforma as mensagens de áudio no aplicativo em textos. A ferramenta tem como objetivo permitir que os usuários possam economizar tempo ao ler o que foi dito pela outra pessoa, em vez de ouvir a gravação. As informações foram reveladas pelo G1.

Além do mais, a novidade permite também que as pessoas saibam o conteúdo da mensagem de voz quando não quiserem ouvir um áudio longo ou quando não poderem escutar caso estejam em um ambiente barulhento, por exemplo.

Leia também:

>> Empreendedorismo negro: Hub Salvador promove diversidade e inovação

Para o uso da ferramenta no aplicativo, será necessário habilitar o recurso nas configurações e selecionar áudios que deseja transcrever. As transcrições geradas pelo aplicativo ficarão armazenadas no seu celular e, assim como as demais mensagens, serão protegidas por criptografia de ponta a ponta.

Ainda de acordo com as normas do WhatsApp, ninguém, nem mesmo a plataforma, poderá ouvir ou ler os conteúdos. Segundo a plataforma, a atualização estará disponível para todos em algumas semanas. Alguns idiomas selecionados terão acesso primeiro à ferramenta, mas a plataforma levará o serviço para outros idiomas nos próximos meses.

Para transcrever os áudios no aplicativo, o usuário deverá manter a mensagem de voz pressionada e selecionar a opção "Transcrever". Para quem ainda não chegou o recurso, é possível usar ferramentas de terceiros que podem ajudar a transformar áudios do WhatsApp em textos. Entre elas, está o ViraTexto, a LuzIA e o Zapia.