Empreendedorismo negro: Hub Salvador promove diversidade e inovação

Nova gestão promove maior inclusão de empreendedores negros e negras - Foto: Divulgação

No mês da consciência negra ações de empreendedores negros e negras no cenário de inovação e empreendedorismo da capital baiana serão promovidos pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), responsável pelo acompanhamento da gestão do Hub Salvador.

Um dos principais focos dessa iniciativa é aumentar a diversidade no ambiente de negócios e fortalecer o ecossistema do Hub Salvador, tornando-o um espaço cada vez mais inclusivo e representativo da realidade local.

De acordo com Luis Gaban, Diretor de Inovação da Semit, “um dos focos de negócio do Hub Salvador é empoderar comunidades. Localizado na zona portuária, o Hub Salvador será o cais de onde as ideias zarparão. Um porto seguro para nossos empreendedores construírem suas ideias e testarem as águas. Ele atiçará as chamas de seu espírito aventureiro e inovador, à medida que se aventuram no desconhecido e traçam novos caminhos para seus negócios”.

O diretor ainda comentou sobre o que é esperado com as ações, “à medida que seus caminhos se cruzam, encontrarão no Hub Salvador um ambiente seguro que promove a diversidade e o desenvolvimento econômico com equidade”.

“A jornada para manter um empreendimento nem sempre é tranquila, mas a Prefeitura de Salvador, através da Semit, continuará a criar oportunidades no Hub Salvador, para que empreendedores construam conexões significativas e expandam seus horizontes”, finaliza Gaban.

De acordo com o Hub Salvador, um dos principais objetivos é se tornar um centro de inovação mais diverso e acessível, a partir da nova gestão do equipamento que tem se empenhado para promover maior inclusão de empreendedores negros e negras.

“O Hub Salvador, que tem sido um ponto de convergência para inovação, tecnologia e empreendedorismo, agora busca refletir com mais fidelidade a composição demográfica da cidade”, destaca o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Samuel Araújo.

Outros pontos destacados pelo equipamento é a pluralidade nos espaços, com fomento da criatividade, tecnologia e diversidade na geração de impacto e transformação.

“Estamos trabalhando para que o Hub Salvador não seja apenas um centro de inovação, mas também um reflexo da nossa população, como catalisador para um futuro mais igualitário e representativo, onde todos têm a oportunidade de prosperar. Assim, garantimos que todas as vozes sejam ouvidas e representadas. Nosso objetivo é construir um ecossistema mais democrático e acessível ", afirma Samuel Araújo.

Nova gestão

A nova gestão do Hub Salvador, um equipamento da Prefeitura, é capitaneada pelo CEPEDI Ilhéus e tem como parceiros estratégicos a Softex Nacional, principal promotora de políticas públicas para o ecossistema de tecnologia do Brasil, e a Inventivos.

O equipamento, fundado em 2020 por Monique Evelle e Lucas Santana, a Inventivos, é reconhecida como uma das principais plataformas de formação do País e já investiu mais de R$3 milhões em startups e hoje tem 12 empresas em seu portfólio.

Empresária, jornalista e investidora do Shark Tank Brasil, Monique é uma empreendedora negra, nascida em Salvador, que desde os 16 anos é liderança em negócios que visam quebrar as barreiras impostas pelo racismo estrutural. “Vamos buscar o protagonismo do ecossistema de inovação, que valoriza a diversidade, a inclusão, novas ideias e trocas reais”, comenta Monique Evelle.

Diversidade é prioridade no Hub Salvador

A presença da Wakanda Educação Empreendedora no Hub Salvador também é um exemplo do movimento pela diversidade. Criado pela empreendedora negra Karine Oliveira, a empresa tem ajudado centenas de empreendedores em todo o Brasil. Seus cursos descomplicam a linguagem do empreendedorismo para torná-la acessível a todos.

A empreendedora participou do programa Shark Tank Brasil, em 2020 e recebeu propostas de quatro dos seis investidores "tubarões". Também em 2020, ela entrou para a lista Forbes Under 30 da revista "Forbes Brasil", que destaca a cada ano os mais brilhantes empreendedores e criadores brasileiros abaixo dos 30 anos.