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FORÇAS ARMADAS

Exército confirma nome de primeira mulher general da história

Cláudia será a única mulher entre os novos generais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/03/2026 - 17:37 h

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Imagem ilustrativa da imagem Exército confirma nome de primeira mulher general da história
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O Exército Brasileiro terá, pela primeira vez na história, uma mulher no posto de general. A médica Cláudia Lima Gusmão Cacho será promovida a general de brigada nesta quarta-feira (1º), em cerimônia no Clube do Exército, em Brasília.

Com a ascensão, a oficial passa a integrar o alto escalão da Força Terrestre, marcando um avanço na presença feminina nas Forças Armadas. Entre os promovidos nesta etapa, ela é a única mulher a alcançar o generalato.

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Quem é Cláudia?

Natural do Recife, Cláudia acumula quase 30 anos de carreira no Exército. Após a promoção, ela assumirá a direção do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB).

Durante a solenidade, a coronel receberá a espada e o bastão de general, símbolos tradicionais que representam liderança e o ingresso na cúpula militar.

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Promoções

Ao todo, o Exército promoverá 17 coronéis ao posto de general de brigada, além de outras mudanças na hierarquia. Ainda assim, a presença feminina nos cargos mais altos segue sendo minoria, o que reforça o caráter histórico da conquista.

Em declaração, Cláudia destacou que se sente honrada com o reconhecimento e afirmou que a promoção é resultado de uma trajetória construída ao longo de décadas, baseada no mérito profissional.

A escolha dos oficiais-generais é feita pelo Alto-Comando do Exército, considerando critérios como tempo de serviço, desempenho, experiência em comando e formação militar.

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Tags:

Exército Brasileiro Forças Armadas general

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