Exército encontra mais duas metralhadoras furtadas em quartel | A TARDE

O Exército, através do Comando Militar do Sudeste (CMSE) informou nesta quarta-feira, 1°, que mais duas metralhadoras .50 do arsenal furtado em setembro em um quartel de Barueri (SP) foram encontradas no Rio de Janeiro. Com a apreensão desta madrugada, 19 das 21 armas levadas foram recuperadas.

Além das metralhadores, o CMSE também apreendeu um fuzil calibre 7,62 que não tinha sido contabilizado no roubo. Na semana passada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigava a informação de que ainda havia no estado 2 metralhadoras de Barueri e que 1 fuzil estava sendo vendido. Anteriormente, os investigadores apuravam apenas desvios de metralhadoras.

Além dessas duas, outras 17 armas já tinham sido reintegradas em outubro após operações conjuntas do Exército com as polícias do Rio de Janeiro e São Paulo.

No momento, seis militares são investigadoas por suspeita de envolvimento direto com o furto das armas. As armas foram negociadas com facções criminosas, como o Comando Vermelho (CV), no Rio, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo.