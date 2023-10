Furto de 21 metralhadoras em quartel é o maior do Exército desde 2009 | A TARDE

Pelo menos 21 metralhadoras foram furtadas de um quartel em Barueri, na Grande São Paulo, nesta semana. De acordo com o Instituto Sou da Paz, este é o maior desvio de armas registrado pelo Exército brasileiro desde 2009. Treze das armas levadas têm poder de fogo para derrubar aeronaves.



Dentre o arsenal desapareceram 13 metralhadoras calibre .50 e outras 8 metralhadoras calibre 7,62 , segundo vistoria feita na última terça-feira,10. Por conta disso, cerca de 480 militares do Arsenal de Guerra em Barueri foram obrigados por seus superiores hierárquicos a ficarem dentro do quartel.



Segundo o Exército, todos serão ouvidos na investigação interna feita pela corporação para tentar encontrar e recuperar o armamento.



O Sou da Paz é uma entidade sem fins lucrativos que faz análises entre armas e segurança pública. De acordo com a ONG, antes do sumiço das metralhadoras em Barueri, o maior registro de desvio de armas dentro de um quartel até então tinha ocorrido há 14 anos no batalhão do Exército em Caçapava, no interior de São Paulo.



Em 8 de março de 2009, foram roubados sete fuzis de um posto de sentinela do batalhão. À época, o Exército havia informado que criminosos invadiram o 6º Batalhão de Infantaria Leve em Caçapava, renderam os militares e levaram as armas.