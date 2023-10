Família de brasileira que estava em rave confirma morte em Israel | A TARDE

A brasileira Bruna Valeanu, brasileira que estava desaparecida em Israel desde sábado, 7, teve a sua morte confirmada nesta terça-feira, 10, pela sua família. Ela estava na festa rave Universo Paralello com amigos quando homen do Hamas chegaram e abriram fogo. Estima-se que 260 pessoas foram assassinadas no local.

“Minha mãe teve um pressentimento nesse dia, ela não sabia que a festa [Universo Paralello] seria perto de Gaza. Minha mãe falou: ‘Bruna, não vai na festa’. Minha mãe teve esse pressentimento”, contou ao g1, Florica, irmã mais velha de Bruna.

Bruna tinha 24 anos e vivia em Israel há 8 anos junto com a mãe e a irmã. Ela estudava comunicação e marketing.

Também nesta terça, o Itamaraty confirmou a morte do gaúcho Ranani Nidejelski Glazer. Ainda há uma brasileira desaparecida, identificada como Karla Stelzer Mendes.