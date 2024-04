Família é morta após pai tentar aplicar golpe em traficantes | A TARDE

Um casal e um bebê foram mortos a tiros dentro do carro depois que traficantes descobriram que estavam sendo enganados por uma das vítimas. De acordo com a Polícia Civil, o pai mentiu ao afirmar que era policial e pediu dinheiro para dedurar um suposto X9.



As vítimas dos traficantes foram identificadas como Filipe Rodrigues, de 24 anos, Rayssa dos Santos Ferreira, de 23, e o filho deles, Miguel Filipe dos Santos Rodrigues, de 7 meses.



Segundo as investigações, no meio do processo os traficantes descobriram que Filipe nunca tinha sido policial e decidiram matá-lo. "As investigações indicam que ele pediu R$ 50 mil para identificar e entregar um suposto informante à organização criminosa. Contudo, com o decorrer das negociações, os traficantes descobriram que Filipe nunca foi policial e, assim, decidiram matá-lo", dizem os investigadores.

Na manhã desta quarta-feira, 03, policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHSGNI), no Rio de Janeiro, prenderam um dos suspeitos de envolvimento nas mortes, que ocorreram no dia 17 de março.