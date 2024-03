Familiares dizem que ex-namorado não aceitava fim e matou frentista | A TARDE

Familiares da frentista Raissa Raia Batista, de 30 anos, morta no último sábado, 2, na cidade de Bonito de Santa Fé, na Paraíba.,afirmam que o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento e por isso cometeu o crime.

De acordo com informações do Notícia Paraíba, o suspteito tem 50 anos e conheceu a vítima em João Pessoa (PB). O relacionamento durou cerca de seis meses e devido as agressões que estaria sofrendo do companheiro, a mulher decidiu terminar o namoro, mas o homem não aceitava a decisão dela.

O crime aconteceu na tarde deste sábado, 2, e câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito chega no posto em uma moto, desce do veículo e vai em direção à vítima, atirando várias vezes contra ela.