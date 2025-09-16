Famosa loja de móveis encerra atividades após crise no setor

Famosa loja de móveis encerra atividades após 80 anos - Foto: HelloDavidPradoPerucha/Freepik

Após 80 anos de atuação, uma das lojas de móveis mais tradicionais do setor, anunciou o encerramento de suas atividades. O fechamento da Connecticut Home Interiors, reflete o momento delicado do mercado, marcado pela queda nas vendas pós-pandemia, pelo desaquecimento do setor imobiliário e pelo peso da inflação.

Agora, a empresa se despede com uma liquidação final, deixando clientes e comunidade entre a surpresa e a nostalgia.

O mercado imobiliário, que já vinha desacelerando após a pandemia de Covid-19, arrastou consigo o setor de móveis. O que parecia ser uma fase de crescimento — quando as pessoas passaram a investir mais em suas casas durante o isolamento — deu lugar a um cenário desafiador, marcado pela queda da demanda, inflação e dificuldades na cadeia global de suprimentos.

O adeus de uma loja tradicional

A Connecticut Home Interiors, referência em mobiliário de alta qualidade e com 80 anos de atuação, anunciou o encerramento de suas atividades. O comunicado foi feito pelas redes sociais da empresa, surpreendendo clientes fiéis e emocionando a comunidade.

Segundo os proprietários, todos os pedidos pendentes serão concluídos normalmente, mas o foco agora é liquidar o estoque final. A loja está oferecendo descontos em peças de grandes marcas, com entrega imediata.

Repercussão entre clientes e comunidade

A notícia do fechamento gerou comoção entre consumidores que acompanharam a trajetória da loja por décadas. Muitos relembraram histórias pessoais ligadas à Connecticut Home Interiors, que marcou gerações ao oferecer móveis de alta durabilidade e estilo.

Os donos, por sua vez, agradeceram publicamente o apoio recebido ao longo dos anos e destacaram as amizades e memórias construídas durante a trajetória.

O que esperar do futuro do setor

O fechamento da Connecticut Home Interiors reflete uma realidade maior: o varejo de móveis enfrenta um momento delicado. Com as taxas de juros elevadas e a desaceleração imobiliária, produtos de alto valor têm encontrado cada vez menos compradores.

Especialistas apontam que a recuperação do setor pode depender diretamente da estabilização da economia. Até lá, móveis menores e renovações simples devem continuar sendo os produtos mais procurados pelos consumidores.