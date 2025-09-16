BRASIL
Famosa loja de móveis encerra atividades após crise no setor
Com 80 anos de história, loja de móveis fecha as portas em meio às dificuldades do mercado imobiliário
Por Iarla Queiroz
Após 80 anos de atuação, uma das lojas de móveis mais tradicionais do setor, anunciou o encerramento de suas atividades. O fechamento da Connecticut Home Interiors, reflete o momento delicado do mercado, marcado pela queda nas vendas pós-pandemia, pelo desaquecimento do setor imobiliário e pelo peso da inflação.
Agora, a empresa se despede com uma liquidação final, deixando clientes e comunidade entre a surpresa e a nostalgia.
O mercado imobiliário, que já vinha desacelerando após a pandemia de Covid-19, arrastou consigo o setor de móveis. O que parecia ser uma fase de crescimento — quando as pessoas passaram a investir mais em suas casas durante o isolamento — deu lugar a um cenário desafiador, marcado pela queda da demanda, inflação e dificuldades na cadeia global de suprimentos.
O adeus de uma loja tradicional
A Connecticut Home Interiors, referência em mobiliário de alta qualidade e com 80 anos de atuação, anunciou o encerramento de suas atividades. O comunicado foi feito pelas redes sociais da empresa, surpreendendo clientes fiéis e emocionando a comunidade.
Segundo os proprietários, todos os pedidos pendentes serão concluídos normalmente, mas o foco agora é liquidar o estoque final. A loja está oferecendo descontos em peças de grandes marcas, com entrega imediata.
Repercussão entre clientes e comunidade
A notícia do fechamento gerou comoção entre consumidores que acompanharam a trajetória da loja por décadas. Muitos relembraram histórias pessoais ligadas à Connecticut Home Interiors, que marcou gerações ao oferecer móveis de alta durabilidade e estilo.
Os donos, por sua vez, agradeceram publicamente o apoio recebido ao longo dos anos e destacaram as amizades e memórias construídas durante a trajetória.
O que esperar do futuro do setor
O fechamento da Connecticut Home Interiors reflete uma realidade maior: o varejo de móveis enfrenta um momento delicado. Com as taxas de juros elevadas e a desaceleração imobiliária, produtos de alto valor têm encontrado cada vez menos compradores.
Especialistas apontam que a recuperação do setor pode depender diretamente da estabilização da economia. Até lá, móveis menores e renovações simples devem continuar sendo os produtos mais procurados pelos consumidores.
