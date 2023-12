Faustão revela que fraturou costela após transplante de coração | A TARDE

O apresentador Faustão disse, em entrevista, que teve alguns problemas que dificultaram o processo de recuperação após passar pelo transplante de coração, mas nada relacionado ao procedimento cirúrgico. Ele revelou que chegou a fraturar a costela nesse período.

“Eu já posso fazer o que eu quiser. É que eu tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo [o peso] na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão”, começou a explicar durante uma participação no Programa de Todos os Programas, do R7.

Ele pontuou ainda que a distância entre o carro e o chão é pequena, de cerca de 40 centímetros, mas que foi o suficiente para atrapalhar o tratamento, junto com outros problemas menores. “Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela, essas coisinhas que atrapalharam na reabilitação com a fisioterapia”, detalhou.

O apresentador garantiu ainda não ter tido nenhum tipo de rejeição em relação ao coração transplantado. No entanto, ainda não sabe se volta, ou quando volta, a trabalhar com televisão.

“Ainda não [estou com saudade], estou bem consciente. Ou você para deixando saudade ou vai insistindo até ninguém te aguentar mais”, refletiu Faustão. Mas sinalizou que pode retomar o trabalho em março de 2024, quando espera ter “consertado” a saúde.