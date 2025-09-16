Feirão de empregos online abre mais de 8 mil vagas; veja como participar

Feirão online tem diversas vagas - Foto: Divulgação | SEI

Jovens entre 18 e 29 anos terão a chance de disputar mais de 8 mil vagas de emprego durante a Feira de Empregabilidade da Aliança pelos Jovens, que acontece nos dias 23 e 24 de setembro, em formato totalmente online e gratuito.

O evento reúne mais de 20 empresas parceiras, entre elas Nestlé, L’Oréal e Braskem, e busca atrair candidatos que desejam conquistar a primeira oportunidade no mercado ou dar um novo passo em suas carreiras.

“Procuramos jovens que desejam potencializar suas carreiras e estão em busca da primeira oportunidade de emprego ou do próximo passo profissional. Se você é este jovem, vem participar da Feira de Empregabilidade da Aliança”, diz o convite oficial do evento.

Entenda o feirão

Além do acesso às vagas, a feira contará com painéis com líderes inspiradores, rodas de conversa e workshops. Os participantes poderão também conversar ao vivo com representantes das empresas para conhecer melhor os processos seletivos.

As oportunidades disponíveis incluem posições de aprendiz, estágio, trainee, analista e assistente. O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) também participa do feirão, oferecendo mais de 4 mil vagas de estágio.

Como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 24 de setembro, no site oficial da Aliança pelos Jovens. Após a inscrição, os participantes recebem acesso à plataforma do evento, onde poderão acompanhar a programação e concorrer às vagas.