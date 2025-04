Feriadões 2025: veja feriados e pontos facultativos que podem ser emendados

Veja quais feriados podem ser emendados - Foto: Reprodução | Pexels

Com a chegada de abril, os primeiros “feriadões” também se apresentam. O primeiro deles é o da Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa), que acontece no dia 18 de abril pode ser emendada com o feriado de Tiradente, que acontece no dia 21, segunda-feira.

Além dos citados, outros três feriados e um ponto facultativo podem ser estendidos em 2025, porém essa questão fica a cargo de cada empresa decidir o que fazer. Veja quais são:

- Dia Mundial do Trabalho (primeiro de maio, quinta-feira);

- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro, quinta-feira);

- Natal (25 de dezembro, quinta-feira);



Corpus Christi, comemorado no dia 19 de junho é um ponto facultativo que, caso a empresa libere seus funcionários, também pode ser emendado.

Veja também o calendário completo de feriados nacionais e pontos facultativos em 2025:

Todos feriados são e pontos facultativos foram listados no Diário Oficial da União (DOU) ainda em 2024, sendo assinada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O documento prega que as datas sejam cumpridas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional", sem que os serviços essenciais sejam prejudicados .

Feriados nacionais:

- 18 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo;;

- 21 de abril (segunda-feira), Tiradentes;

- 1º de maio (quinta-feira), Dia Mundial do Trabalho;

- 7 de setembro (domingo), Independência do Brasil;

- 12 de outubro (domingo), Nossa Senhora Aparecida;

- 2 de novembro (domingo), Finados;

- 15 de novembro (sábado), Proclamação da República;

- 20 de novembro (quinta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

- 25 de dezembro (quinta-feira), Natal.

Pontos facultativos

- 19 de junho (quinta-feira), Corpus Christi (com emenda para servidores públicos no dia seguinte, 20 de junho);

- 28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (será comemorado no dia 27, segunda-feira);

- 24 de dezembro (quarta-feira), Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13h);

- 31 de dezembro (quarta-feira), Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h).