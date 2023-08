Ferido após acidente em academia continua paraplégico após cirurgia

O aluno de uma academia, que ficou ferido após ser atingido por um aparelho de musculação de 150 kg, em Juazeiro do Norte, no Ceará, passou pela primeira cirurgia no final de semana, mas ainda não consegue andar. A informação foi dada pela família do homem, identificado por Regilânio da Silva, nas redes sociais.

Regilânio passou por uma cirurgia para estabilização da coluna e descompressão da medula.A operação tinha como intuito possibilitar que o homem conseguisse manter o corpo sentado e sentisse menos dores.

>> Acidente na academia: aluno tem de 1% de chance de voltar a andar

"A cirurgia aconteceu sem nenhuma intercorrência e hoje ele consegue se sentar. Ele está seguindo o tratamento. Venho solicitar que vocês continuem em oração, pois mesmo ele estando bem hoje, ele segue o processo de recuperação. Mesmo que as chances dele de voltar a andar sejam mínimas, a gente crê que é possível a partir de um processo de muita fé", publicou a esposa de Regilânio, nas redes sociais.

A família de Regilânio criou uma vaquinha virtual para custear o procedimento, no valor de R$ 35 mil. O valor foi alcançado, mas as arrecadações para medicamentos e para o tratamento continuam.