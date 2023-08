Vídeo: aparelho de academia desaba em aluno, que fica ferido

Um aparelho de academia conhecido como “hack squat” caiu nos ombros de um aluno em uma academia em Juazeiro do Norte, no Cariri, região do Ceará, na manhã desta sexta-feira, 4.

O homem está hospitalizado. De acordo com um dos proprietários da academia, Washington Araújo, o aluno vai precisar de uma cirurgia, que precisa ser feita com urgência, conforme informação do g1. "A academia vai custear uma parte, e a família vai entrar com uma porcentagem. Foi conversado ontem, mas a preocupação não é financeira; é com a saúde e restauração da vida do rapaz", disse.

"O aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento, visto que a máquina foi adquirida há menos de 60 dias. Salientamos que são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários. Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências", informou a academia.

Veja o vídeo:

Aluno estava sentado quando aparelho caiu Reprodução | Twitter