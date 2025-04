FGTS: 900 mil empresas são notificadas pelo Governo por dívidas

Empresas são notificadas pelo MET para cobrança do FGTS Digital - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O processo de cobrança administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) iniciou na quinta-feira passada, 03, o processo de cobrança por meio do FGTS Digital de 900 mil empresas.

As notificações são feitas por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), plataforma que faz a conexão entre o MTE e os empregadores.

Para consultar os débitos, os empregadores devem acessar o DET, e caso haja alguma notificação é preciso seguir os passos que constam na mensagem. Se houver alguma dúvida, o empregador deve checar o portal do FGTS Digital.

O FGTS Digital busca otimizar os processos de arrecadação, fiscalização e cobrança do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, visando uma eficiência maior na gestão dos recursos e aumentando a transparência tanto para os empregadores quanto aos trabalhadores. Somado a isso, o MTE reforça que as pendências sejam regularizadas visando evitar penalidades e buscar com que todas as obrigações trabalhistas sejam cumpridas.