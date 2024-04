Filho de Lula é acusado de agressões contra companheira | A TARDE

O filho caçula do presidente Lula (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, é acusado de agressões contra a médica Natália Schincariol. Ele teve um relacionamento com a mulher por cerca de dois anos.

De acordo com boletim de ocorrência registrado por Natália, “as agressões são de natureza física, verbal, psicológica e moral”. Ela ainda conta que o filho de Lula deu “uma cotovelada na barriga” dela “em uma das brigas no final de janeiro deste ano”.

O B.O obtido com exclusividade pelo Metrópoles está com a data desta terça-feira, 2. Ele foi feito na Delegacia da Mulher em São Paulo.

Ela ainda afirma que o filho de Lula “manteve relações sexuais com outras mulheres de forma desprotegida” e que chegava em casa "bêbado".

Natália Schincariol acrescenta que chegou a ficar afastada do trabalho e foi internada em unidade de saúde por causa das agressões físicas e psicologicas sofridas pelo caçula do Chefe do Executivo.