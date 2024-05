Força Nacional reforça segurança por mais 30 dias no Rio Grande do Sul | A TARDE

A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 30 dias no Rio Grande do Sul para reforça a proteção a bens materiais e às pessoas do estado, que passa por uma catástrofe ambiental. A permanente foi oficializada nesta sexta-feira, 17, por meio da portaria 687/2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), assinada pelo titular da pasta Ricardo Lewandowski.

A prorrogação da atuação da Força Nacional no Estado vigora deste sábado, 18, ao dia 16 de junho, com o apoio de 300 agentes. Conforme o documento emitido pelo MJSP, o governo local deverá proporcionar apoio logístico com infraestrutura.

O Rio Grande do Sul tem enfrentado a atuação de facções, crime de saques, roubos, furtos e tentativas de homicídios. A proteção dos abrigos onde estão mais de 78 mil pessoas é uma das questões nas quais as forças de segurança têm atuado.

Os agentes da Força Nacional atuam no patrulhamento ostensivo fazendo, inclusive, abordagens, seja a pedestres ou passageiros de embarcações. Este tipo de trabalho é em apoio à Brigada Militar.

O ministério também enviou contingente de outras forças de segurança, como Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Força Penal Federal (FPF). O efetivo total é de mais de 1 mil servidores. Além disto, equipamentos e veículos também servem no suporte ao Rio Grande do Sul.

