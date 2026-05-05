Fóssil de dinossauro retirado ilegalmente do Brasil será devolvido ao país

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Devolução vai acontecer 35 anos após a retirada - Foto: Oliver WM Rauhut

Um fóssil de dinossauro retirado ilegalmente do Brasil há 35 anos será devolvido pelo Museu de História Natural de Stuttgart, na Alemanha, ao país. O espécime é um crânio de um dinossauro carnívoro chamado Irritator challengeri que data de 113 milhões de anos.

O museu em Stuttgart comprou o fóssil em 1991 de um negociante particular alemão. Uma lei de 1941, no entanto, proíbe o comércio e a exportação de fósseis para fora do país.

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A decisão de devolver o crânio ao Brasil ocorreu durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Alemanha.

“Estou genuinamente feliz em ver um sinal tão forte em direção ao retorno de Irritator challengeri ao Brasil. Lutamos muito por isso”, comemorou pelas redes sociais Aline Ghilardi, paleontóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi uma das pesquisadoras que se engajou na campanha para conseguir trazer o espécime de volta.

Segundo ela, o retorno do fóssil, especialmente para o seu local de origem, “vai muito além da volta de um único espécime científico”.

“Ele carrega um peso cultural e simbólico profundo, e tem o potencial de transformar realidades: inspirar novas gerações, fortalecer a pesquisa local e afirmar que o patrimônio pertence ao lugar onde suas histórias estão enraizadas”, destacou.

O fóssil foi encontrado na região da Serra do Araripe, no Ceará.

Alemanha já devolveu outro fóssil

Em 2023, a Alemanha devolveu o fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus, que teria sido levado de forma irregular para a Alemanha em 1995.

Atualmente, o espécime está no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri.