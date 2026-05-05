Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPATRIAÇÃO

Fóssil de dinossauro retirado ilegalmente do Brasil será devolvido ao país

Devolução vai acontecer 35 anos após a retirada

Edvaldo Sales
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Devolução vai acontecer 35 anos após a retirada
Devolução vai acontecer 35 anos após a retirada - Foto: Oliver WM Rauhut

Um fóssil de dinossauro retirado ilegalmente do Brasil há 35 anos será devolvido pelo Museu de História Natural de Stuttgart, na Alemanha, ao país. O espécime é um crânio de um dinossauro carnívoro chamado Irritator challengeri que data de 113 milhões de anos.

O museu em Stuttgart comprou o fóssil em 1991 de um negociante particular alemão. Uma lei de 1941, no entanto, proíbe o comércio e a exportação de fósseis para fora do país.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A decisão de devolver o crânio ao Brasil ocorreu durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Alemanha.

“Estou genuinamente feliz em ver um sinal tão forte em direção ao retorno de Irritator challengeri ao Brasil. Lutamos muito por isso”, comemorou pelas redes sociais Aline Ghilardi, paleontóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi uma das pesquisadoras que se engajou na campanha para conseguir trazer o espécime de volta.

Leia Também:

Ossos encontrados em obra de ferrovia são de dinossauro pescoçudo
Cidade pequena do Brasil guarda dinossauros mais antigos do mundo
Descoberta na China revela dinossauro com espinhos inéditos

Segundo ela, o retorno do fóssil, especialmente para o seu local de origem, “vai muito além da volta de um único espécime científico”.

“Ele carrega um peso cultural e simbólico profundo, e tem o potencial de transformar realidades: inspirar novas gerações, fortalecer a pesquisa local e afirmar que o patrimônio pertence ao lugar onde suas histórias estão enraizadas”, destacou.

O fóssil foi encontrado na região da Serra do Araripe, no Ceará.

Alemanha já devolveu outro fóssil

Em 2023, a Alemanha devolveu o fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus, que teria sido levado de forma irregular para a Alemanha em 1995.

Atualmente, o espécime está no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Museu da Imagem e do Som do Ceará (@mis_ceara)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alemanha brasil dinossauro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Devolução vai acontecer 35 anos após a retirada
Play

Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte

Devolução vai acontecer 35 anos após a retirada
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Devolução vai acontecer 35 anos após a retirada
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Devolução vai acontecer 35 anos após a retirada
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

x