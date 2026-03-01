Ossos encontrados em obra de ferrovia são de dinossauro pescoçudo

- Foto: Divulgação/Brado

Pesquisadores identificaram no Maranhão uma nova espécie de dinossauro a partir de ossos encontrados há quase cinco anos durante obras de uma ferrovia no município de Davinópolis. A descoberta foi descrita em artigo publicado no dia 12 de fevereiro na revista científica Journal of Systematic Paleontology.

O animal recebeu o nome de Dasosaurus tocantinensis. De acordo com os pesquisadores, ele viveu há cerca de 120 milhões de anos e podia atingir aproximadamente 20 metros de comprimento. A espécie pertence ao grupo dos titanossauriformes, um tipo de saurópode — dinossauros quadrúpedes de pescoço longo — que inclui também os gigantes titanossauros.

Entre os fósseis encontrados estão ossos da perna, incluindo um fêmur com cerca de 1,5 metro de comprimento, além de partes do braço, da bacia, do pé e fragmentos de costelas.

Origem pode estar ligada à Europa

A análise dos fósseis sugere que a linhagem do animal pode ter surgido na Europa há aproximadamente 130 milhões de anos, junto com outro dinossauro de pescoço longo, o Garumbatitan morellensis. A partir daí, esses animais teriam se dispersado pelo norte da África até chegar ao Nordeste brasileiro.

Segundo o pesquisador Bruno Navarro, do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, a descoberta é relevante porque se trata do primeiro titanossauriforme não titanossauro identificado no Brasil.

Inicialmente, os cientistas acreditaram que os fósseis pudessem pertencer a uma espécie já conhecida do mesmo grupo. No entanto, diferenças relacionadas à idade geológica e à localização levaram os pesquisadores a classificá-lo como um novo gênero.

Descoberta começou durante obra

Os ossos foram encontrados em outubro de 2021 por funcionários da empresa Brado Logística durante trabalhos de terraplanagem na área onde seria construída a ferrovia. No início, os trabalhadores acreditaram que os restos pertenciam a preguiças-gigantes.

Após a descoberta, uma equipe de arqueologia foi acionada e entrou em contato com o pesquisador Elver Mayer, que na época era professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Ao analisar o material, os especialistas perceberam que os ossos eram muito mais antigos.

A avaliação indicou que os fósseis provavelmente pertenciam à Formação Itapecuru, camada geológica com cerca de 115 milhões de anos.

Escavação e estudo dos fósseis

Após a confirmação, uma equipe liderada por Mayer realizou a retirada dos fósseis do local. O trabalho de escavação durou cerca de 15 dias e não interferiu no andamento da obra. Entre os pesquisadores envolvidos estava o biólogo Leonardo Kerber, que participou da operação enquanto atuava no Museu Paraense Emílio Goeldi.

Os fósseis foram levados para o laboratório de paleontologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, onde passaram por preparação e análise científica.

Em julho de 2025, o material retornou ao Maranhão, ampliando para três o número de espécies conhecidas de dinossauros de pescoço longo encontradas no estado.

Importância científica

De acordo com pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, a profundidade em que o dinossauro foi encontrado revela uma nova área com potencial para descobertas futuras, já que a maioria dos fósseis no estado costuma aparecer em falésias litorâneas ou margens de rios.

O nome da nova espécie também tem relação com o ambiente local. “Dasosaurus” pode ser traduzido como “réptil da floresta”, referência à vegetação densa da região e também ao possível significado do nome Maranhão, associado à ideia de “emaranhado”.

Análises do tecido ósseo indicam que o animal apresenta características de desenvolvimento diferentes das observadas em titanossauros mais recentes, sugerindo que pertence a uma linhagem mais primitiva dentro do grupo.

Atualmente, o fóssil está preservado no Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, em São Luís, onde pode ser visitado pelo público.