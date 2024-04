Fugitivos de Mossoró denunciam agressão policial: “Pisão na cabeça” | A TARDE

Os fugitivos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento afirmaram, durante audiência de custódia realizada na última sexta-feira, 5, na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que foram agredidos com “pisão na cabeça e chute nas costas” no decorrer da operação policial que resultou na recaptura dos internos.

Segundo informações da coluna Na Mira, do Metrópoles, a audiência foi acompanhada por representantes do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU).



Coordenada pela Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação ocorreu na tarde de quinta-feira, 4, em Marabá, no Pará. Na ocasião, os criminosos estavam com fuzis e munições. Eles chegaram a apontar a arma para os agentes da PF.



Os criminosos, classificados como “pistoleitos do Comando Vermelho”, têm na ficha passagens por tráfico de drogas, homicídio, roubo, latrocínio (roubo seguido de morte) e assaltos. Eles participaram de uma rebelião sangrenta na penitenciária estadual do Acre, em julho de 2023. Durante a ação, cinco detentos foram executados com requintes de crueldade, decapitações e esquartejamentos.