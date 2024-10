Funkeiro é morto a tiros em frente a bar após bate-boca

Crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30) - Foto: Reprodução | Freepik

Um funkeiro de 24 anos foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (30), em frente a um bar de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O homicídio aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes.

Vinícius Andrade, conhecido como MC Vini da VL, foi assassinado com pelo menos 5 tiros depois de se envolver em um bate-boca. De acordo com a polícia, o MC e o atirador já haviam se encontrado em um primeiro estabelecimento, onde a mulher que acompanhava o criminoso cumprimentou Vini com um beijo no rosto.

Irritado com a situação, o atirador foi até a própria casa e pegou um revólver. Pouco tempo depois, já na frente de outro bar, suspeito e vítima começaram a discutir, quando houve os disparos.

MC Vini da VL chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos. O assassino, que não tem passagem pela polícia, fugiu e está sendo procurado pelas autoridades.