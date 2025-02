FUP lamenta suspensão de reunião da Petrobras sobre teletrabalho

FUP critica decisão da Petrobras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) lamentou o cancelamento da reunião da Petrobras com entidades sindicais, prevista para acontecer às 11h desta quinta-feira, 30. O encontro teria como foco principal discutir a decisão de alteramento da escala de teletrabalho da empresa estatal.

A Petrobras afirmou, por meio de nota, que a suspensão se deu por conta de transtornos gerados por um ato dos petroleiros na porta da sede da empresa, no edifício Edisen, no centro do Rio de Janeiro, onde seria realizada a reunião.

Diretora da FUP, Cibele Vieira refutou a posição da Petrobras e lamentou a suspensão da reunião, convocada após a petroleira promover a alteração da escala de teletrabalho de forma unilateral.

"Os trabalhadores, num ato coletivo, estavam democraticamente exercendo o direito da livre organização e de lutar contra uma medida unilateral da empresa”, afirmou Cibele, que continuou.

“Lamentamos essa atitude da empresa e seguiremos juntos na luta, respeitando as assembleias que estarão concluídas a partir de amanhã pelos sindicatos filiados da FUP, aprovando o estado de greve e mobilizações em defesa do teletrabalho. Queremos uma regra coletiva, para avançar e não retroceder”, completou a diretora da FUP.