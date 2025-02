FUP alerta para risco de sucateamento dos navios da Transpetro

Deyvid Bacelar fala sobre risco de perda dos navios - Foto: Divulgação

Os navios encomendados pela Transpetro no ano de 2010, no programa de Modernização da Frota, podem não ser entregues, mesmo com mais de 80% das obras concluídas. A construção foi paralisada em 2014. O alerta foi feito pela Federação Única dos Petroleiros (FUP).

Entre os navios petroleiros que podem virar 'sucata', estão o Irmã Dulce e Zélia Gattai, parados no Estaleiro Eisa, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Os Panamax devem ser cortados em pedaços, caso a Petrobras não emita uma carta até abril deste ano confirmando "demanda firme".

“Os navios podem ser importantes ferramentas para o transporte de petróleo Brasil afora, compondo a frota da Transpetro”, afirmou o presidente da FUP, Deyvid Bacelar. Uma reunião com representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), gestor do Fundo da Marinha Mercante (FMM) deve acontecer em fevereiro.

“Diante do avanço das obras e da necessidade de ampliar a frota da Transpetro, o que precisamos para finalizar a construção de pelo menos um dos dois navios, o Zélia Gattai, e usar o Irmã Dulce como navio cisterna, tanque pulmão no Norte do Brasil”, apontou Bacelar.