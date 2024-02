FUP se manifesta após acidente na Refinaria Abreu e Lima | A TARDE

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) comentou, nesta sexta-feira, 26, sobre o incêndio ocorrido na Refinarua Abreu e Lima, localizada na cidade de Ipojuca (PE), que deixou quatro homens feridos. Segundo a FUP, o incidente reforça a luta da FUP e sindicatos filiados contra o processo de terceirização da área de segurança na empresa.

“É urgente que a atual gestão da Petrobrás reveja esse modelo inseguro. É preciso investir na contratação de técnicos de segurança e de manutenção próprios via concurso”, disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar. “O acidente está diretamente associado à consequência de uma política de desinvestimento que a RNEST vinha sendo submetida, o que implica assumir riscos

cada vez mais graves na operação e manutenção dos maquinários e que podem, como já ocorreu, levar a morte de trabalhadores, pontuou o coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro PE/PB), Sinésio Pontes. Segundo ele, a ampliação das terceirizações nos serviços da RNEST legitimou o desmonte e falta de zelo com as atividades de Segurança, Meio Ambiente e Saúde

(SMS), no período em que a refinaria esteve à venda.

O acidente com o tanque de petróleo foi motivado, de acordo com informações da refinaria, por uma fagulha. O Sindipetro PE/PB apurou que esses trabalhadores, que são funcionários terceirizados da prestadora de serviços QWS, executavam trabalho de caldeiraria no teto do tanque, podendo isso ter gerado essa "fagulha". Essa possibilidade ficará esclarecida na investigação que será feita com a participação do Sindipetro PE/PB e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), explica Pontes.