Gal Costa é velada, nesta sexta-feira, em São Paulo

O velório da cantora Gal Costa,77 anos, está sendo realizado nesta sexta-feira, 11, dois dias após a morte, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O velório começou às 9h da manhã e segue até às 15h, sendo aberto ao público. Após a cerimônia, amigos e familiares seguem para enterro restrito.

Diversos fãs já esperavam em frente a Alesp logo no início da manhã desta sexta-feira, 11. O local foi enfeitado com coroas de flores enviadas por personalidades como Jorge Ben, Angélica, Luciano Huck e Rita Lee. A cantora se apresentou pela última em Salvador para um seleto público no Teatro Castro Alves, nos dias 12 e 13 de março deste ano

A cantora já tinha agenda marcada para a turnê 'As Várias Pontas de Uma Estrela', que deveria ocorrer em dezembro e janeiro de 2023, além de ter cancelado alguns shows após passar por uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Gal deixa o filho Gabriel, 17 anos, motivo que a inspirou para o último álbum de inéditas, "A Pele do Futuro", de 2018, 40º disco da carreira. A artista deixa ainda a companheira, Wilma Petrillo.

"Nenhuma Dor", em 2021, foi o último álbum lançado, quando Gal regravou músicas como "Meu Bem, Meu Mal", "Juventude Transviada" e "Coração Vagabundo", tendo a participação de Seu Jorge, Criolo e Tim Bernardes.