Em março, Gal Costa fez últimas apresentações em Salvador

A cantora soteropolitana Gal Costa, que faleceu nesta quarta-feira, 9, aos 77anos, em São Paulo, se apresentou pela última em Salvador para um seleto público no Teatro Castro Alves, nos dias 12 e 13 de março deste ano. Quem foi até o espaço conferiu um show histórico, protagonizado por uma das artistas mais queridas e completas do Brasil. Na apresentação, que ganhou o nome de “As Várias Pontas de uma Estrela”, a artista cantou os principais sucessos de seus mais de 50 anos de carreira (veja video abaixo).

No dia 17 de outubro, pouco antes do “Primavera Sound”, o festival anunciou que o show de Gal Costa foi cancelado. Ela se apresentaria como headliner do evento, mas por conta de um procedimento cirúrgico, isso não aconteceu.

Por isso, a última vez em que os fãs puderam apreciar uma das mais belas vozes do mundo foi durante em setembro deste ano, durante o "Coala Festival", em São Paulo.

No show, Gal emocionou o público com versões de músicas de artistas como Chico Buarque e Djavan, além de composições próprias. Sempre engajada politicamente, durante sua apresentação, a cantora se manifestou sobre as eleições.

"Daqui a 15 dias a gente escolhe nosso presidente. Vamos votar direitinho, vamos votar com sabedoria e com inteligência. Vamos votar sem ódio e vamos votar com amor. Vamos lá!", disse ela fazendo a letra "L" . Gesto que ela repete em uma postagem no Intagram pouco antes do anúncio de sua morte.

null Reprodução Redes Sociais