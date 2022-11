Galvão Bueno é internado em São Paulo em decorrência da Covid-19

O narrador Galvão Bueno foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se recuperar da Covid-19. Ele deve ficar três dias internado, e logo depois seguirá para a viagem ao Catar, onde fará sua última cobertura da Copa do Mundo pela TV Globo.

Na tarde deste sábado, 12, Galvão publicou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. "Melhor vir para cá, no Einstein. Eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar 'inteiraço' na Copa", diz o narrador.

Ele continuou. "Para quem torce por mim, uma ótima notícia! O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por três dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia", escreveu.

Galvão Bueno testou positivo para a Covid-19 na última quarta-feira, 9. Com a notícia, o programa especial "Bem, Amigos", apresentado pelo narrador, não será exibido na próxima segunda-feira, 14.

O especial marcaria a despedida do programa e seria exibido na TV Globo e no Sportv, já que o apresentador deixará a grade do canal fechado em 2023.