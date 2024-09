Gás sem cheiro e letal se espalha em meio às queimadas no Brasil

Os níveis de monóxido de carbono na atmosfera estão altos - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

O Brasil vem sofrendo diversos prejuízos por conta das queimadas que atingem alguns estados, principalmente em São Paulo. De acordo com o MetSul Meteorologia, os níveis de monóxido de carbono na atmosfera estão altos cobrindo principalmente o sul da região amazônica, o Sul do país e São Paulo.

Monóxido de carbono (CO) é incolor, inodoro e muito perigoso. Além disso é um dos principais vilões da poluição. A substância surge da queima incompleta de combustíveis à base de carbono, como carvão, madeira e óleo.

A substância afeta a capacidade da atmosfera de "se limpar" de outros gases poluentes. Em combinação com outros poluentes e luz solar, o gás participa da formação de ozônio atmosférico inferior e da poluição urbana. A inalação do monóxido diminui o suprimento de oxigênio do corpo. Isso pode causar dores de cabeça, reduzir o estado de alerta e agravar a angina (problema cardíaco).