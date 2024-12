Gleisi Hoffmann desmente acusações de Jojo Todynho

Gleisi Hoffmann reagiu rapidamente às declarações de Jojo Todynho, utilizando seu perfil no X (antigo Twitter) para negar as acusações - Foto: Reprodução / Metropoles

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para refutar as acusações de Jojo Todynho, que afirmou ter recebido uma proposta de R$ 1,5 milhão para fazer campanha em favor de Luís Inácio Lula da Silva durante a eleição de 2022. A polêmica foi levantada pela famosa durante uma entrevista ao Brasil Paralelo, na qual ela revelou detalhes sobre a proposta, alegando que, além dela, outros artistas também teriam sido oferecidos com dinheiro para apoiar o então candidato.

Em entrevista ao programa, Jojo Todynho foi clara ao dizer: “Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente. E eu falei que não”, disparou a famosa. Lara Brenner, apresentadora do programa, quis saber se apenas Jojo havia recebido essa oferta: “Não, para várias pessoas, muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money [dinheiro]”

Gleisi Hoffmann reagiu rapidamente às declarações de Jojo Todynho, utilizando seu perfil no X (antigo Twitter) para negar as acusações. A deputada afirmou que a afirmação da famosa era "mentira deslavada" e que "não houve oferta para ela nem para nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente".

A presidente do PT sugeriu ainda que a fala de Jojo poderia ser uma tentativa de desviar a atenção sobre outros assuntos políticos mais urgentes. "É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todynho e ela terá de responder por isso. Não teve oferta para ela nem pra nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente", concluiu Gleisi Hoffmann.

Na segunda-feira, 25, o PT também emitiu uma nota oficial, publicada na coluna Fábia Oliveira, na qual reitera a versão de Gleisi Hoffmann. O partido desmentiu a alegação de Jojo Todynho, afirmando que

“A campanha eleitoral do presidente Lula nunca fez qualquer proposta de participação remunerada para Jojo Todinho em atos de apoio. A notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe e plano para assassinar Lula”, diz a nota.

Na mesma entrevista, Jojo Todynho revelou mais detalhes sobre a proposta que teria recebido. Segundo ela, um almoço foi marcado, onde a oferta de dinheiro foi apresentada. “Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era um trabalho e quando eu cheguei lá era isso… E eu falei: ‘Desculpa gente, não vai rolar’. Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofocas que estão me atacando, todos ganharam dinheiro pra fazer campanha”. A famosa ainda insinuou que outras pessoas, que fizeram campanha, receberam pagamento, e afirmou que páginas de fofoca estavam a atacando sem motivo.