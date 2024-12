Vereador denuncia merenda da rede de ensino de S. Sebastião do Passé

Nilza foi reeleita prefeita de São Sebastião do Passé - Foto: Divulgação | Reprodução | Redes Sociais

O vereador Soldado Nailson (Republicanos), do município de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador, usou as redes sociais para denunciar a merenda distribuída pela rede municipal de ensino para os estudantes.

Leia mais

>> S.S. do Passé: MPE contesta provas de Nilza e pede julgamento rápido

>> MPE diz que prefeita de S. Sebastião do Passé tenta dilatar processo

>> S.S. do Passé pode ter novas eleições caso Justiça acate denúncia

Segundo o parlamentar, que publicou uma foto do prato do dia, na segunda-feira, 25, questionou se a prefeita Nilza da Mata (PSD), reeleita por mais quatro anos, serviria os mesmos alimentos aos seus familiares. O cardápio contava com bananas, biscoito de maizena e suco.

Nailson, que faz parte da bancada de oposição na Câmara Municipal, ainda sugeriu que a gestão estaria usando recursos para "interesses obscuros", mas sem detalhar.

"Será que a prefeita daria essa merenda para seus filhos ou netos? Enquanto isso, recursos que deveriam garantir uma merenda digna são desperdiçados em interesses obscuros. Nossas crianças merecem mais do que migalhas, merecem respeito e uma gestão que priorize o futuro", escreveu o vereador, que continuou.

"O que me revolta? Passei 4 anos lutando contra isso, mostrando a realidade, na busca de uma cidade melhor, mas 17.358 pessoas entenderam que deveríamos continuar desse jeito", completou o parlamentar.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de São Sebastião do Passé, a fim de obter um posicionamento oficial, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.