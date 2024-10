“Golpe do amor”: vítima perde R$ 80 mil ao ir até falso encontro

- Foto: Arquivo pessoal

Um homem de 52 anos foi vítima de um sequestro após marcar um encontro amoroso. Ele caiu no chamado “golpe do amor”, e ficou em poder dos bandidos por cerca de 40 horas e foi libertado na manhã desse domingo, 22. O caso aconteceu na zona leste de São Paulo.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima relatou que foi obrigado a fazer empréstimos bancários que totalizaram R$ 80 mil. Ele relatou que conheceu a mulher por um aplicativo de relacionamentos e marcou um encontro para a noite da última sexta-feira, 20.

Ao chegar no encontro, na zona leste de São Paulo, o homem foi sequestrado junto com o taxista. Os criminosos amarraram as mãos e pés das vítimas e usaram o reconhecimento facial para fazer empréstimos.

Leia também:

>> Cabeleireiro de Santo Antônio de Jesus desaparece em viagem a Feira

>> Seis PMs são condenados por sequestro, tortura e roubo em Salvador

>> Capitão da PM é preso acusado de extorquir comerciante na Bahia

A vítima, ainda segundo o BO, falou com um amigo quando chegou ao local do encontro, mas não respondeu mais mensagens depois disso. A família começou a desconfiar e entrou em contato com a seguradora, que informou que também havia perdido o contato com o motorista.

De acordo com a família, os dois foram libertados na manhã deste domingo, 22. O motorista levou a vítima até Indaiatuba e voltou para Salto.