Google remove alertas falsos do Maps após suspeita de ataque hacker

O sistema de alertas da Defesa Civil foi alvo de disparos falsos na noite de sexta-feira, 19, e na madrugada deste sábado, 20, provocando notificações em massa em celulares de várias regiões do país e levando à atualização de informações no Google Maps.



O caso está sendo tratado como possível ataque hacker e é investigado pela Polícia Federal.



O Google informou que revisou e atualizou os dados exibidos no Maps após a circulação dos alertas incorretos. As mensagens chegaram a milhões de usuários e foram incorporadas ao sistema de alertas públicos da plataforma, que utiliza dados oficiais fornecidos por órgãos governamentais.



Segundo a empresa, as correções já foram aplicadas, mas podem levar algum tempo até aparecerem de forma uniforme para todos os usuários.

Governo aponta suspeita de invasão

De acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, há indícios de que a plataforma responsável pelo envio das mensagens tenha sido invadida. Ele afirmou que o sistema foi temporariamente desativado para evitar novos disparos indevidos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O governo federal informou que senhas serão alteradas e que a reativação do sistema só ocorrerá após garantia de segurança.

A Polícia Federal abriu investigação para apurar a origem dos alertas falsos e identificar possíveis responsáveis. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a extensão do impacto nem sobre os estados que receberam as mensagens.

Entenda a tecnologia dos alertas

Os avisos foram enviados por meio da tecnologia cell broadcast, que permite o disparo de mensagens emergenciais diretamente para celulares dentro de áreas específicas, sem necessidade de cadastro.

O sistema interrompe outras atividades do aparelho e exibe um alerta em tela cheia com som e vibração, mesmo quando o celular está no modo silencioso.

Segundo a Anatel, as operadoras apenas retransmitem os alertas emitidos pela Defesa Civil, sendo responsáveis apenas pela entrega das mensagens às áreas determinadas pelas autoridades competentes.