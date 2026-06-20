Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

TECNOLOGIA

Google remove alertas falsos do Maps após suspeita de ataque hacker

Empresa afirma que informações exibidas no Maps foram atualizadas após falsos alertas

Isabela Cardoso
Por
Maps atualiza informações após alerta falso da Defesa Civil
Maps atualiza informações após alerta falso da Defesa Civil - Foto: Google Maps/Reprodução

O sistema de alertas da Defesa Civil foi alvo de disparos falsos na noite de sexta-feira, 19, e na madrugada deste sábado, 20, provocando notificações em massa em celulares de várias regiões do país e levando à atualização de informações no Google Maps.

O caso está sendo tratado como possível ataque hacker e é investigado pela Polícia Federal.

O Google informou que revisou e atualizou os dados exibidos no Maps após a circulação dos alertas incorretos. As mensagens chegaram a milhões de usuários e foram incorporadas ao sistema de alertas públicos da plataforma, que utiliza dados oficiais fornecidos por órgãos governamentais.

Segundo a empresa, as correções já foram aplicadas, mas podem levar algum tempo até aparecerem de forma uniforme para todos os usuários.

Governo aponta suspeita de invasão

De acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, há indícios de que a plataforma responsável pelo envio das mensagens tenha sido invadida. Ele afirmou que o sistema foi temporariamente desativado para evitar novos disparos indevidos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CRISE EM CHIPS E MEMÓRIAS

Alta em peça-chave deve deixar produtos da Apple mais caros
Alta em peça-chave deve deixar produtos da Apple mais caros imagem

AUTOS

Inteligência artificial vai mudar os carros para sempre; veja o que está por vir
Inteligência artificial vai mudar os carros para sempre; veja o que está por vir imagem

JOGOS INDEPENDENTES

Jogo criado na Bahia ganha prêmios e leva folclore brasileiro ao mundo
Jogo criado na Bahia ganha prêmios e leva folclore brasileiro ao mundo imagem

O governo federal informou que senhas serão alteradas e que a reativação do sistema só ocorrerá após garantia de segurança.

A Polícia Federal abriu investigação para apurar a origem dos alertas falsos e identificar possíveis responsáveis. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a extensão do impacto nem sobre os estados que receberam as mensagens.

Entenda a tecnologia dos alertas

Os avisos foram enviados por meio da tecnologia cell broadcast, que permite o disparo de mensagens emergenciais diretamente para celulares dentro de áreas específicas, sem necessidade de cadastro.

O sistema interrompe outras atividades do aparelho e exibe um alerta em tela cheia com som e vibração, mesmo quando o celular está no modo silencioso.

Segundo a Anatel, as operadoras apenas retransmitem os alertas emitidos pela Defesa Civil, sendo responsáveis apenas pela entrega das mensagens às áreas determinadas pelas autoridades competentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

defesa civil Google tecnologia

Relacionadas

Mais lidas