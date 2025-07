Gorila, chefão do Comando Vermelho, é preso de cueca dentro de motel

Ação policial se concentrou no Complexo da Mangueirinha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carlos Eduardo Santos da Silva, conhecido no mundo do crime como “Gorila”, apontado como líder do Comando Vermelho (CV) na Região Serrana do Rio de Janeiro, foi preso nesta quarta-feira, 9, enquanto estava em um motel localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Surpreendido durante a ação, Gorila vestia apenas uma cueca no momento da abordagem policial e não apresentou resistência. Com ele, foram encontrados dois celulares, dois relógios e um cordão de ouro gravado com os dizeres “Lealdade, Gorilão”.

A prisão do criminoso, que atuava como responsável pela contabilidade da facção na Serra, era o principal objetivo de uma operação conjunta realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e pela Polícia Militar, com o foco no combate às atividades do crime organizado. Ao todo, três pessoas suspeitas de ligação com o Comando Vermelho foram presas.

Em Duque de Caxias, a ação policial se concentrou no Complexo da Mangueirinha, que engloba as comunidades do Corte 8, Sapo e Santuário. O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) participou da operação dando suporte às equipes do MPRJ.

Foram expedidos 25 mandados de busca e apreensão e outros seis de prisão contra suspeitos ligados à facção na cidade de Teresópolis. Os alvos estão sendo investigados por crimes como homicídio e associação para o tráfico de drogas.

Na Região Serrana, a ofensiva também se estendeu às comunidades de Quinta Lebrão, Fonte Santa e Paineiras. Entre os capturados está um homem apontado como gerente do tráfico na Mangueirinha. Outro suspeito foi localizado durante as buscas e tinha um mandado de prisão pendente.