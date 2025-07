“Mayday”: avião que iria para Buenos Aires faz pouso forçado no Brasil

Voo foi desviado por conta de condições climáticas adversas - Foto: Divulgação/Lufthansa

Um voo da Lufthansa que saiu de Frankfurt com destino a Buenos Aires precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta terça-feira, 8. A aeronave, um Boeing 747-8I, enfrentou mau tempo na capital argentina e não conseguiu pousar, mesmo após duas tentativas, incluindo uma parada em Assunção, no Paraguai.

Perto de Guarulhos, a tripulação declarou emergência com o sinal "Mayday", utilizado em casos de risco iminente, por conta do baixo nível de combustível e da proximidade com o limite de horas de trabalho da equipe. O avião foi escoltado por equipes de emergência, mas o pouso ocorreu sem incidentes ou feridos. As informações são do jornal O Globo.

O termo “Mayday” é utilizado para indicar situações de risco iminente à segurança da aeronave e de seus ocupantes, acionando imediatamente o controle de tráfego aéreo para dar prioridade e mobilizar equipes de emergência, se necessário.