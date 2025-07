Novo salário mínimo: quantas cestas básicas é possível comprar?

Dieese acompanha mensalmente o custo da cesta básica - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), anunciou nesta terça-feira, 8, que o salário mínimo brasileiro poderá passar por um novo reajuste em 2026, saltando dos atuais R$ 1.518,00 para R$ 1.630,00. De acordo com Tebet, esse valor representará o maior ganho real dos últimos 50 anos.

Apesar da alta, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), destaca que o valor não corresponde às necessidades dos brasileiros, considerando os preços praticados no país. Segundo o Dieese, o valor do salário mínimo necessário (SMN), métrica do Departamento para a cifra que um trabalhador precisa para sustentar uma família, é de R$ 7.416,07 até junho deste ano.

O Dieese considera que este valor seria o suficiente para sustentar uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças), o equivalente a cerca de quatro vezes mais que o mínimo atual.



Salário equivale a quantas cestas básicas?

O Dieese também acompanha mensalmente o custo da cesta básica nas principais capitais do país, por meio da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. A questão que surge, então, é: o que o novo salário mínimo realmente representa no bolso do trabalhador, especialmente em relação à quantidade de cestas básicas que ele pode comprar?

De acordo com o levantamento mais recente, realizado entre os meses de maio e junho, o valor da cesta básica apresentou queda em 11 capitais e aumento em outras seis, apesar disso, em nenhuma das capitais o salário mínimo previsto de 2026 seria suficiente para comprar três cestas; em treze, seria suficiente para comprar duas cestas; e em quatro, uma única cesta básica. Confira: