Salário mínimo deve chegar a R$ 2 mil nos próximos anos

O salário-mínimo foi criado para que o trabalhador tivesse acesso a necessidades básicas como alimentação adequada - Foto: Canva | Divulgação

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou, na terça-feira, 8, “o maior salário mínimo dos últimos 50 anos em termos reais”. O vencimento passará de R$ 1.518,00 em 2025 para R$ 1.630,00 em 2026, um reajuste de 7%.

Tebet anunciou o dado em audiência pública realizada pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso. Na ocasião, ela ainda apresentou a expectativa orçamentária do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o próximo ano, com a promessa de que será cumprido o chamado 'arcabouço fiscal'.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do ano que vem já projeta o valor do salário mínimo para os próximos quatro anos. Segundo o mesmo documento, a remuneração em 2027, 2028 e 2029 deverá ser de R$ 1.724,00, R$ 1.823,00 e R$ 1.925,00, respectivamente. Se forem confirmados, os reajustes anuais serão de 5%.

Longe do ideal

Segundo o cálculo do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) os reajustes ainda estão muito longe do ideal. De acordo com o departamento, o salário mínimo em junho deveria ser de R$ 7.416,07.

O Dieese considera que este valor seria o suficiente para sustentar uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças), o equivalente a cerca de quatro vezes mais que o mínimo atual.

Como é calculado?

O salário mínimo é a base de remuneração para trabalhadores brasileiros, estabelecido na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para a jornada de 44 horas semanais — ou 8 horas diárias.

O cálculo do reajuste do salário mínimo para 2025, seguindo a política de valorização do salário mínimo estabelecida pela Lei nº 14.663/23, considerou o valor de R$ 1.412 e a aplicação de:

Inflação de 12 meses até novembro do ano anterior, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);

Avanço do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, mas limitado a 2,5% pela alteração realizada pelo Congresso Nacional na lei nº 15.077 em 27 de dezembro de 2024.

Com a vigência da política de valorização do salário mínimo, o piso é atualizado a partir da soma dos índices de inflação do ano anterior, medida pelo INPC, e de crescimento do PIB de dois anos anteriores limitado agora a 2,5%.