Salário mínimo será reajustado a partir de julho; veja novo valor

O salário mínimo, piso garantido para todos os trabalhadores que operam no modelo de carteira assinada, CLT, com a jornada semanal de 44 horas.

Além do piso nacional, os estados também podem estabelecer seus próprios pisos, contanto que não seja menor que o nacional. Com isso, a cidade de São Paulo vai aderir um novo salário mínimo a partir do primeiro dia de julho.

O piso paulista aumentou de R$1.640 para R$1.804, aumentando 10%, superando a inflação acumulada de 4,5% nos últimos 12 meses e conseguindo ainda um ganho real de 5%.

De acordo com o Portal Contábeis, esse piso será aplicado aos trabalhadores que não têm algum piso definido.

Somado a isso, o estado de São Paulo aprovou as medidas fazendo reajustes no salário mínimo do funcionalismo público. Os servidores ativos, aposentados e pensionistas ganham um reajuste linear de 5%, que alcançam aproximadamente 925 mil profissionais.

Salário mínimo também é reajustado no Rio Grande do Sul

Outro estado que também fará um reajuste em seu salário mínimo é o Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa gaúcha aprovou um aumento de 8% para trabalhadores sem piso definido em acordos coletivos ou legislação federal. Os valores são divididos em cinco faixas: