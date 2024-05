Governador do RS revela que doações via Pix não são para governo | A TARDE

Em meio às tragédias, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), revelou que as doações em dinheiro transferidas via Pix divulgadas pela gestão não pertencem ao governo estadual.

“Nenhuma das ações que comentamos aqui vai consumir recursos do Pix", afirmou o tucano gaúcho. “Uma vez decidida a forma de aplicação são chamadas as entidades sociais que possam fazer esse recurso chegar na ponta para as famílias e será usado para reerguer as vidas das pessoas", continuou.

O CNPJ da campanha “SOS Rio Grande do Sul” pertence a conta bancária da Banrisul, uma empresa privada de bancos públicos do estado, segundo Leite. Um comitê será criado via decreto para definir o destino dos recursos. Até o momento, não foi revelado o valor arrecadado.

O comitê será presidido pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e terá a participação de representantes de outros órgãos da gestão estadual e de entidades sociais que irão decidir a aplicação dos recursos.

O dinheiro das ações, portanto, será usado passado o momento emergencial, quando os moradores e comerciantes atingidos terão que reconstruir os bens perdidos na tragédia.

