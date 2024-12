Governo adia divulgação de resultados do Concurso Nacional Unificado

MGI adia data de resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado - Foto: Reprodução | Freepik

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que os resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) serão adiados e não o ocorrerão na data prevista, quinta-feira, 21. A nova data ainda não foi anunciada.

Leia mais:

>> Enem dos concursos: resultados finais serão divulgados nesta quinta

>> Mega-Sena acumula e irá sortear prêmio de R$ 18 milhões

>> Feriado do Dia Nacional da Consciência Negra tem festas em todo o país

Em nota, o MGI relatou que o novo cronograma vai ser divulgado quinta-feira, 21. Ainda não se tem informações do motivo do adiamento.

O "ENEM dos concursos" ofereceu 6.640 vagas, separadas em 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. De acordo com o cronograma atual, que fosse aprovado, iria passar por cursos de formação, para que em dezembro fossem convocados para seus cargos a partir de janeiro de 2025.

A prova seria aplicada no dia 5 de maio, porém por conta do estado de calamidade pública no Rio de janeiro, a prova foi adiada para o dia 18 de agosto. O teste foi aplicado em 228 municípios e cerca de 970 mil candidatos compareceram para o exame, esse número porém, registra menos da metade do número total de inscritos, que foi por volta de 2,1 milhões, tendo uma taxa de abstenção de 54,12%, segundo o MGI.