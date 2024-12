Enem dos concursos: resultados finais serão divulgados nesta quinta

Além dos aprovados, o concurso formou um banco de candidatos classificados - Foto: © Joel Rodrigues | Agência Brasil

Nesta quinta-feira, 21, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) revelará os resultados finais do Concurso Nacional Unificado (CNU), que se tornou o maior concurso público já realizado no Brasil. Com mais de 2,1 milhões de inscrições, o certame oferece 6.640 vagas para diversos cargos em 21 órgãos da administração pública federal, abrangendo níveis superior, médio e técnico.

A divulgação dos resultados será feita pela Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso. Os candidatos poderão consultar suas notas e classificações acessando a Área do Candidato, no portal Gov.br, utilizando os dados cadastrados no site da Cesgranrio.

Classificação e Distribuição das Vagas

As vagas serão preenchidas conforme a classificação dos candidatos e as preferências informadas no momento da inscrição. Caso o candidato seja aprovado para o cargo de sua primeira opção, ele será automaticamente eliminado das opções subsequentes. O concurso abrange oito blocos temáticos, e os candidatos devem seguir as escolhas feitas durante todo o processo.

Próximas Fases e Cursos de Formação

Com a publicação dos resultados, os candidatos aprovados serão convocados para a posse e os cursos de formação, com início previsto para janeiro de 2025. Todos os novos servidores terão que cumprir uma formação à distância de 280 horas, com duração de 36 meses. Para cinco carreiras, será exigido também um curso presencial, com caráter classificatório e eliminatório, na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília. Essas formações presenciais terão uma carga horária de 360 a 580 horas, dependendo da carreira.

Banco de Candidatos e Convocações Futuras

Além dos aprovados, o concurso formou um banco de candidatos classificados, que poderá ser utilizado para preencher vagas temporárias ou futuras convocações, conforme a demanda de cargos no serviço público federal. Esse banco contará com o dobro de vagas imediatas e será acionado periodicamente, a cada seis meses, ou conforme a necessidade do governo.

O Concurso Nacional Unificado (CNU) se destaca não apenas pelo número recorde de inscritos, mas também pela abrangência e importância para o ingresso no serviço público federal, oferecendo inúmeras oportunidades para aqueles que buscam seguir uma carreira no setor público.