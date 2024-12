Adolescente é apreendida ao jogar óleo quente na mãe, padrasto e irmã

- Foto: Divulgação

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida após jogar óleo quente na mãe, no padrasto e na irmã de 4 anos em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O caso ocorreu na noite de terça-feira, 19.

A mãe da adolescente teve 30% do corpo queimado e está na unidade de tratamento intensivo (UTI). Já a irmã, uma criança de 4 anos, recebeu atendimento médico, foi liberada e está com a avó.

O padrasto teve queimaduras e também foi esfaqueado pela jovem. Ele teve ferimentos em um dos olhos, no tórax e no abdômen, e foi transferido para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, onde está internado em estado grave.

Segundo relato da mãe, a filha esquentou óleo de cozinha e jogou contra os familiares. Ela teria histórico de transtorno bipolar e não estaria tomando a medicação.

A adolescente fugiu e foi encontrada na ERS-786 com queimaduras no braço. Aos agentes, ela disse que era maltratada pelo padrasto, o que teria motivado o ataque. O Conselho Tutelar também foi acionado.