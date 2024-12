Foragida é capturada após mentir identidade para a polícia

A pesquisa no sistema de inteligência da PM revelou que a mulher tinha um mandado de prisão em aberto. - Foto: Divulgação/PM

Uma mulher de 27 anos, considerada foragida da Justiça de Minas Gerais e com envolvimento com uma facção criminosa, foi presa em Cubatão, no litoral de São Paulo, na terça-feira, 19. Ela estava com um mandado de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa. A prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Militar na rodovia Anchieta.

A suspeita, que viajava como passageira em um carro, levantou a atenção dos policiais quando foi constatado que a cor do veículo havia sido alterada. Ao ser abordada, ela forneceu um nome falso, mas ao ser confrontada, revelou sua verdadeira identidade. A pesquisa no sistema de inteligência da PM revelou que a mulher tinha um mandado de prisão em aberto.

Ela foi detida e levada para a Delegacia de Polícia de Cubatão, onde prestou depoimento junto com o motorista do veículo, que também foi encaminhado para esclarecimentos. A mulher, envolvida na liderança de uma quadrilha, agora responderá pelos crimes que cometeu.

A operação destaca o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate ao crime organizado e na captura de foragidos, além de evidenciar o uso de tecnologia e inteligência para desmantelar facções criminosas.