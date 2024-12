Mulher é presa suspeita de matar a própria amiga

Suspeita de matar amiga é presa, e possível motivação é ciúmes - Foto: Reprodução | Freepik

Uma mulher foi presa, suspeita de ter matado a amiga em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A vítima foi levada, já sem vida, para uma UPA de Sarapuí. Mas a equipe médica desconfiou e chamou a polícia por conta de sinais de estrangulamento no corpo da vítima. A prisão ocorreu na terça-feira, 19.

Jaqueline Bianca de Souza Santos, de 25 anos, foi encontrada morta no terraço de sua residência na quinta-feira, 14, com um fio de telefone ao redor de seu pescoço. De acordo com a polícia, Tainá Borges dos Santos inicialmente se apresentou como amiga da vítima e levou Jaqueline para o hospital, dizendo que ela havia tirado a própria vida.

Mas, em exames, há sinais de que Jaqueline tenha morrido por estrangulamento.

Segundo investigações, o crime teria sido fundado em um sentimento de ciúmes, já que Tainá supostamente nutria sentimentos amorosos por Jaqueline, que estava em um outro relacionamento, o qual a amiga não aceitava.

A suspeita prestou depoimento como testemunha em um primeiro momento, e disse que esteve com a vítima na noite anterior ao crime e que encontrou o corpo no dia seguinte ao acordar na casa de Jaqueline. Porém, outras testemunhas disseram que as duas discutiram na noite anterior ao crime.